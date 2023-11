Nowy rząd. Jakie są konstytucyjne kroki jego tworzenia?

Nowy rząd i nowy premier. Kolejne konstytucyjne kroki

Jeżeli również ten krok nie pozwoli na wyłonienie nowego rządu, zgodnie z Konstytucją inicjatywa ponownie powraca do prezydenta. Głowa państwa "w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę". Sejm w ciągu 14 dni od czasu powołania nowego rządu głosuje nad udzieleniem mu wotum zaufania. Co ważne, w tym przypadku do powołania gabinetu niezbędne będzie uzyskanie zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.