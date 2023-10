Wybory 2023. Większość w Sejmie. Ile wynosi? Jakie są jej rodzaje?

Wybory 2023. Większość w Sejmie

W polskim Sejmie zasiada 460 posłów, co oznacza, że większość ma ten komitet bądź te komitety, które uzyskają 231 mandatów. Nie zawsze jest to jednak liczba, która jest potrzeba do uchwalenia ustaw. Niekiedy również nie wystarczy ona do podjęcia decyzji przez Izbę niższą polskiego parlamentu.