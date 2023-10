Kiedy poznamy premiera i rząd? Przedstawiamy kalendarz

Pierwszy ruch prezydenta

Zgodnie z art. 154 Konstytucji RP, to prezydent ma obowiązek desygnować prezesa Rady Ministrów. Zazwyczaj jest to osoba, którą sugeruje nowa większość parlamentarna - jest to jednak zwyczaj. Osoba desygnowana postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Prezesa Rady Ministrów jest nazywana "prezydenckim kandydatem" do objęcia urzędu szefa rządu.