Wybory 2023. Kiedy exposé premiera? Konstytucja wyznacza termin

Następnie - jak wskazuje kolejny punkt Konstytucji - powołany przez głowę państwa Premier przedstawia Sejmowi program działania rządu, czyli wygłasza exposé. Ma na to maksymalnie 14 dni, co oznacza, że exposé premiera po wyborach 2023 powinno zostać wygłoszone najpóźniej 12 grudnia. Powołanie rządu nastąpi, gdy zostanie mu udzielone wotum zaufania, potwierdzone bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W przeciwnym wypadku podjęte zostaną konstytucyjne kroki, zmierzające do powołania nowego gabinetu. Jeżeli również one nie wyłonią nowego rządu, Prezydent rozwiąże parlament i zarządzi organizację wyborów.