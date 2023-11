Nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Co wydarzy się po jego ogłoszeniu?

Nowy rząd. Sejm może wskazać gabinet

Przepisy Konstytucji RP wskazują, że w przypadku, gdy nie dojdzie do powołania Rady Ministrów oraz nowego Premiera, inicjatywa stworzenia gabinetu przechodzi do Sejmu. Posłowie w ciągu 14 dni wybierają Prezesa Rady oraz zaproponowanych przez niego członków gabinetu. Wybór musi zostać zatwierdzony bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. "Prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków" - wskazuje Konstytucja.