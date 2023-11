Samobójcza misja Morawieckiego. "Udało się zbudować rzeczywistość równoległą"

Tylko chyba najbardziej naiwni zwolennicy PiS wierzyli, że Morawiecki ma jakieś tajne moce, których użyje i nagle okaże się, że PSL i inni wejdą z nim w koalicję. To gra i prezydent wiedział, jak to się skończy. Dla Dudy to, co się dzieje, to tak naprawdę wstęp do prawdziwego przedstawienia. Wszystko związane z tworzeniem rządu to manewry techniczne, ćwiczenia przed zasadniczą rozgrywką.