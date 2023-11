Skład nowego rządu Donalda Tuska. Taki będzie podział ministerstw?

To pewne. Pozostałe stanowiska w rządzie Tuska nie są jeszcze oficjalnie potwierdzone. Jednak najbardziej prawdopodobnym kandydatem na ministra aktywów państwowych jest Borys Budka (KO). Adam Szłapka (KO) ma zostać ministrem ds. europejskich. Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej ma objąć Ministerstwo Edukacji. Nieoficjalnie wiadomo, że to właśnie o ten resort trwał do ostatniej chwili spór między KO a Lewicą. Wcześniej wymieniana jako kandydatka Lewicy na to stanowisko Agnieszka Dziemianowicz-Bąk może ostatecznie objąć Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Inną osobą potencjalnie rozpatrywaną do resortu rodziny jest Katarzyna Kotula, również z Lewicy.