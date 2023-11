Kolejne spotkanie Tuska i liderów. Nowe nazwisko w grze i zabiegi o dwa resorty

Karuzela nazwisk

Do ministerstwa funduszy i polityki regionalnej najczęściej typowany był dotychczas Michał Kobosko, prawa ręka Szymona Hołowni i jego pierwszy zastępca w Polsce 2050. Tydzień temu sam zainteresowany zapewniał w Radiu Zet, że nie dostał takiej propozycji od Donalda Tuska. Nasi rozmówcy zwracają uwagę, że poseł został wybrany na przewodniczącego sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej, co może oznaczać, że jednak nie wybiera się do rządu. Choć formalnie rezygnacja z pracy w sejmowej komisji w razie objęcia teki ministra nie jest większym problemem.