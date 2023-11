W sieci zawrzało. Burza po głosowaniu ws. komisji "lex Tusk"

"Członkowie komisji "lex Tusk" odwołani. Powinni odetchnąć. Mieli konkretne zadanie na kampanię. Po drodze padła decyzja, że jednak nie zostaną do tego zadania wykorzystani. Poza tym, umówmy się, od początku chodziło o to, by poudawać, że interesy z Rosją to nie my, a tamci" - skomentował były poseł Artur Dziambor.