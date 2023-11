Razem mówi stanowcze "nie". Duża różnica zdań w koalicji

Niedziele handlowe? Jasne stanowisko Zandberga

Decyzja, by miesiąc przed świętami Bożego Narodzenia przenieść handel z Wigilii na wcześniejszą niedzielę, była okazją do politycznej dyskusji o likwidacji wprowadzonego przez Prawo i Sprawiedliwość ograniczenia. W czasach rządów PiS stopniowo zmniejszano liczbę handlowych niedziel, obecnie jest to tylko kilka dni w roku.