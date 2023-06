"Czerpię głęboką satysfakcję z obrażania ludzi". Byłem na "Piwie z Mentzenem"

Słowa polityka, który sam o sobie mówi, że "jest tiktokerem", spotykały się z żywą rekcją publiczności. Nie zabrakło także politycznych deklaracji. - Jeśli macie zapamiętać z tego wystąpienia jedną rzecz, to zapamiętajcie, że PiS łupi Polaków. Ja wam nie obiecuję, że coś wam dam, tylko że nic wam nie dam. Sami sobie kupicie, co będziecie chcieli. Idziemy do tych wyborów nie po to, żeby usiąść do ich stolika, tylko żeby ten stół przewrócić - zapowiadał.