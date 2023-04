Konfederacja z 13-procentowym poparciem? PO szuka haków

Konfederacja "łowi" w elektoracie PO

KO na razie zastanawia się, jak może osłabić Konfederację. Prawicowa partia robi się coraz bardziej popularna zwłaszcza wśród najlepiej zarabiających Polaków, którym najwyraźniej spodobały się hasła obniżki podatków i likwidacji tzw. socjalu, czyli programów typu 500 plus. Do tej pory ta grupa chętnie głosowała na Platformę, jednak w ostatnich miesiącach Donald Tusk dokonał zwrotu w lewo, proponując m.in. "babciowe", czyli 1500 zł dla matek, które wrócą do pracy po urodzeniu dziecka.