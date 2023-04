Konfederacja wyprowadzi Polskę z UE? Mentzen komentuje

We wtorek Rada Unii Europejskiej w ramach pakietu Fit for 55 przyjęła przepisy, które zakładają m.in. 100 procent redukcji emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych od 2035 roku. De facto oznaczają one zakaz rejestracji nowych samochodów z silnikiem spalinowym od 2035 roku. Polska była jedynym krajem, który opowiedział się przeciwko tym przepisom.