Donald Tusk ogłasza nowy program. 1500 złotych

Zaznaczył, że nowe świadczenie ma być formą zachęty do pracy. - Mam nadzieję, że to "babciowe", 1500 zł miesięcznie do czasu, gdy dziecko ukończy trzy lata, może dać poczucie ulgi, satysfakcji i poczucie, że ktoś wreszcie zrozumiał polską kobietę, która po urodzeniu, po odchowaniu w tych pierwszych miesiącach, będzie chciała wrócić do pracy - mówił Donald Tusk.