Wielki zwrot ws. Rosji i Putina. Nowa twarz Konfederacji mówi wprost

Sławomir Mentzen to 36-letni prawnik i doktor nauk ekonomicznych. Zatwardziały gospodarczy liberał i światopoglądowy prawicowiec. Mimo młodego wieku, od lat obecny w polityce, niemal przez cały ten czas u boku Janusza Korwin-Mikkego. W połowie października, wygrywając wybory, to właśnie on zastąpił 80-letniego polityka w roli szefa partii KORWiN, która jest częścią sejmowej Konfederacji.