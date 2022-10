Korwin-Mikke ukarany. "Zamiast się wytłumaczyć, zrobił awanturę"

Poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke został w środę ukarany upomnieniem przez sejmową Komisję Etyki Poselskiej. Poseł stawił się przed komisją. - Ale nie po to, żeby wyjaśnić swoje słowa i w jakiś sposób ustosunkować się do tego wniosku, tylko przyszedł z awanturą i oczekiwał, że Komisja Etyki Poselskiej go przeprosi - relacjonuje przewodnicząca komisji Monika Falej z Lewicy.