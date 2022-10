Braun w telewizji Putina. Skandal z udziałem posła Konfederacji

Ostre spięcie między Braunem i Gosiewską. "Do Moskwy! Do obory!"

O Ukraińcach Braun mówił również podczas środowych obrad Sejmu. Z tego powodu doszło do ostrej wymiany zdań z wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Gosiewską (PiS). Posłanka Prawa i Sprawiedliwości odsyłała Brauna "do Moskwy". Ten ripostował, wykrzykując w jej stronę, by udała się "do obory".