Kto chce głosować na Konfederację? Oto wyborcy ugrupowania

"Gazeta Wyborcza" przypomina "piątkę Konfederacji", czyli postulaty które Sławomir Mentzen ogłosił podczas kampanii wyborczej do europarlamentu w 2019 roku. "Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. To najlepiej trafia do naszych wyborców, dlatego nasi wyborcy chcą nas słuchać i z tego powodu wyborcy chcą na nas głosować" - powiedział wtedy Sławomir Mentzen.