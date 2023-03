Ogromna przewaga PiS. Jest najnowszy sondaż

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, partia Donalda Tuska mogłaby liczyć na 30,65 proc. poparcia. To spadek o 3,26 w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca. Oznacza to, że dystans dzielący Koalicję Obywatelską od PiS powiększył się do 7,24 proc.