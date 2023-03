"Kaczyński i Morawiecki go o to poprosili". Kołodziejczak: to dla nas policzek

- Spowoduje, że produkcja żywności będzie dużo droższa i dużo mniejsza. To patologia, co dzieje się w UE, a my nie potrafimy się temu przeciwstawić - mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem Zielony Ład to ściema. - Chodzi tylko o wyciąganie od ludzi pieniędzy i kierowanie ich w stronę wielkich firm, które później - tylko one - będą naszymi pracodawcami i tylko one będą nam sprzedawały żywność - uważa Michał Kołodziejczak.