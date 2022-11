Kołodziejczak ujawnia plan na wybory. Powstanie nowy ruch

10 listopada, Racławice. Dzień przed narodowym Świętem Niepodległości. Wspólne wydarzenie organizują Władysław Kosiniak-Kamysz i Michał Kołodziejczak. Liderzy ramię w ramię składają kwiaty pod pomnikiem Bartosza Głowackiego, uśmiechają się do kamer, mówią o potrzebie jedności. - Bycie Polakiem zobowiązuje, zobowiązuje do rozmowy i dziś my to zobowiązanie czujemy. Pokazujemy, że nie tylko opowiadanie jedności jest ważne. My potrafimy też to realizować - zapewnia prezes AGROunii.