AgroUnia Michała Kołodziejczaka uderza w PiS i PSL. "Bez nas kolejnego rządu nie będzie"

Szukanie współpracy z partiami w Sejmie? - Byłbym niepoważnym człowiekiem, gdybym wykluczył współpracę z kimkolwiek. Chcemy rozmawiać, chcemy współpracować. Rozmawiamy z posłami PiS, ale oni nam mówią: nie jestem ministrem, nie jestem nawet wiceministrem, co ja mogę? No to ja odpowiadam: to po co wy w tym Sejmie jesteście? - mówi Kaźmierczak.