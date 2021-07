Rolnicy przygotowują traktory na protest. "Świnie się kiszą"

Rząd obiecuje pomoc

Premier i minister rolnictwa podczas środowej wizyty w Marianowie Brodowskim zapowiedzieli pakiet ustaw o rodzinnym gospodarstwie rolnym, deklarowali też wspieranie rolnictwa. – Ponad 2/3 Polaków sprawdza, kupując żywność, czy to jest żywność polska i ten trend rośnie coraz bardziej. Coraz częściej patrzymy, czy to jest polskie, czy to jest zdrowe, czy to jest ekologiczne. A ja mogę powiedzieć, jak jest polskie, to zawsze właśnie jest najzdrowsze, najsmaczniejsze, najbardziej ekologiczne i dlatego zwiększamy w ramach Polskiego Ładu wszystkie możliwości dla rolników, żeby sprzedawać polskie produkty. Pierwsza kwestia to rolniczy handel detaliczny. To możliwość sprzedaży już nie tylko w miejscu zamieszkania, w gminie, województwie, ale na terenie całej Polski, każdy rolnik, który chce skorzystać z tej możliwości do 100 tysięcy złotych bez opodatkowania z bardzo preferencyjnymi warunkami, będzie miał możliwość skrócenia tej drogi, jak to mówimy z panem ministrem rolnictwa, od pola do stołu – stwierdził szef rządu.