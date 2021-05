Agrounia rozda tony ziemniaków. Aktywiści zapowiadają akcję "Odbijemy wieś PiS-owi"

- Będziemy pokazywać, w jakim stanie jest polska wieś i z jakimi problemami się mierzy. W najbliższym czasie przygotowujemy też akcję plakatową. Zaczynamy w Warszawie, ale później zamierzamy dotrzeć do innych miejscowości - mówi WP lider Agrounii, Michał Kołodziejczak. Jak dodaje, do mieszkańców Warszawy trafią ziemniaki z jego uprawy. - One poszłyby do handlu za 25-30 groszy za kilogram. Wolę to rozdać, niż sprzedać za takie pieniądze, to uwłaczające - dodaje aktywista.