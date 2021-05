Krajowy Plan Odbudowy. Konferencja prasowa premiera i komisarza UE ds. rolnictwa

Krajowy Plan Odbudowy. Morawiecki: chcemy wyrównać szanse

W sprawie Krajowego Planu Odbudowy spotkali się we wtorek Mateusz Morawiecki i Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa. - Dzisiejsze głosowanie w Sejmie to nie tylko Krajowy Plan Odbudowy, to też środki unijne na kolejne 7 lat. Chcemy, żeby ta transformacja po COVID-19 dotarła do każdego rolniczego gospodarstwa - to dla nas podstawowy warunek - mówił na konferencji prasowej premier.