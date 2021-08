Kołodziejczak z Agrounii ostro odpowiada dziennikarce TVP Info. "Zakłamujecie rzeczywistość"

- Telewizja Publiczna zakłamuje prawdę, mówiąc o 200 milionach. 200 milionów to dzisiaj jest kilka gospodarstw rolnych. Niech pani sobie zda sprawę, co to znaczy. 2 miliardy na telewizję, to można dać. Cóż to jest w porównaniu do 200 milionów na rolnictwo. Pani rozumie? - kontynuował swój wywód Michał Kołodziejczak.