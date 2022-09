"Rolnicy są wściekli, to człowiek-mem". Kołodziejczak ostro o awansie Kowalskiego

- Premier Kowalskiego nie znosi. Ale nie ma wyjścia, musi go przyjąć do rządu. Tak wynika z umowy koalicyjnej, zgodnie z którą to Solidarna Polska wybiera ze swojej puli kandydatów na wiceministrów. Morawiecki będzie musiał to jakoś przełknąć - mówi nasz informator z obozu władzy.