Czas rozliczeń. Ziobro i Bodnar w głównych rolach [OPINIA]

Taki pogląd dominuje w doktrynie prawniczej, taki pogląd też miała Prokuratura Krajowa, gdy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro. W 2017 r. służby weszły przecież do mieszkania parlamentarzysty związanego z Koalicją Obywatelską, Stanisława Gawłowskiego, mimo że nie został on wtedy zatrzymany, ani nie przedstawiono mu jeszcze zarzutów. I Prokuratura Krajowa tłumaczyła, że "immunitet poselski nie obejmuje mieszkania posła", a "z uwagi na dobro śledztwa konieczne jest szybkie zabezpieczenie dowodów, a uprzednie wystąpienie z wnioskiem o uchylenie immunitetu posła mogłoby prowadzić do ich ukrycia i mataczenia w sprawie".