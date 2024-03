Resort Ziobry zamawiał opinie po fakcie. Chodzi o pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na Pegasusa

"W ocenie NIK Ministerstwo Sprawiedliwości złamało prawo, przekazując CBA 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości w 2017 roku . Izba złoży wniosek o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych" - napisała Najwyższa Izby Kontroli 29 czerwca 2018 roku. To dzień publikacji raportu NIK w sprawie kontroli Funduszu Sprawiedliwości wyjątkowo krytycznego wobec działań resortu Zbigniewa Ziobry.

"Tusk poszedł na grubo". Obóz PiS znów się konsoliduje, ale trzyma dystans do Ziobry

Wirtualna Polska potwierdziła, że prof. Chojna-Duch w swojej ekspertyzie odnosiła się do przekazania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości do CBA, argumentując, że było to dopuszczalne.