"Wsiadł w samochód i wrócił". Kulisy powrotu Zbigniewa Ziobry do Polski

Z rozmów z politykami Suwerennej Polski wynika, że część z nich wiedziała, iż podczas przeszukania domu Ziobry przebywał on na leczeniu i konsultacjach medycznych za granicą. Jak twierdzą - w jednym z krajów Beneluxu. - Szef konsultował się w różnych krajach - twierdzi osoba z jego otoczenia.

Były minister sprawiedliwości miał przyjechać do Polski samochodem po tym, jak dowiedział się, że funkcjonariusze, za zgodą prokuratury, we wtorek 26 marca wkroczyli do jego nieruchomości.

Problemy z mówieniem, brak możliwości latania

We wtorek ABW wraz z Prokuraturą Krajową przeprowadziły przeszukania w kilkudziesięciu miejscach w Polsce, w tym w domu Ziobry.

W tym czasie - jak stwierdził wieczorem w Polsat News bliski współpracownik lidera Suwerennej Polski, europoseł Patryk Jaki - Ziobro miał być poza Polską. - Podczas przeszukania przebywał za granicą, w miejscu, gdzie odbywał leczenie. Przerwał leczenie w kraju - oznajmił Jaki.

Europoseł po raz kolejny powtórzył, że polityk nie został zawiadomiony o przeszukaniu. - Nikt z rodziny Ziobry nie został poinformowany o przeszukaniu, pomimo obowiązku prawnego - stwierdził.

Kilkadziesiąt minut później Ziobro niespodziewanie wystąpił przed swoim domem pod Warszawą, w którym agenci prowadzili przeszukanie. Stąd pojawiły się wątpliwości: czy były minister faktycznie był poza Polską? A może Patryk Jaki wprowadził opinię publiczną w błąd lub czegoś nie wiedział? Nie poinformował bowiem o tym, że Ziobro wrócił już do Polski i jest na terenie swojej nieruchomości.

- Nie poinformował o tym świadomie. Ale miał zgodę na przekazanie informacji, że Zbyszek wrócił do Polski - przekazał nam polityk z otoczenia Ziobry.

Jeden ze współpracowników byłego ministra sprawiedliwości wyjaśnia: - Szef operację związaną z nowotworem miał w Polsce, ale leczenie i konsultacje odbywał również za granicą. Przyjmował tam m.in. leki wzmacniające jego organizm. Gdy dowiedział się o przeszukaniach, przerwał konsultacje za granicą, wsiadł w samochód i wrócił do Polski. Nie jest wskazane, żeby latał samolotami. Ma wielkie problemy z mówieniem, więc i tak dobrze, że cokolwiek udało mu się przekazać, bo zwykle podczas prób mówienia się dusił.

Podkreślmy: to wersja wydarzeń osób z otoczenia lidera Suwerennej Polski.

Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, niektórzy w partii wiedzieli, że Ziobro jest za granicą, ale - jak słyszymy - "trudno jest go namierzyć" przez telefon. Jeden z ziobrystów twierdzi, że jego lider mógł przebywać w jednym z krajów Beneluxu (Belgii lub Holandii). Na razie ma pozostać w Polsce, a przeszukania w jego kolejnych nieruchomościach - jak mówią nam ludzie Ziobry - mogą odbywać się w jego obecności.

Jak przyznaje współpracownik byłego ministra: - Perfidnym kłamstwem jest twierdzenie, że szef "uciekł" z Polski. Przecież było dokładnie odwrotnie. A jeśli ktoś będzie uciekał, to prokuratorzy i politycy, którzy wydali zgodę na te wszystkie bezprawne działania.

Zmasowana akcja służb

Jak przekazała Prokuratura Krajowa, w różnych miejscach na terenie kraju, na polecenie prokuratorów zajmujących się badaniem wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości, trwają przeszukania.

Wiadomo już, że przeszukane zostały nieruchomości Ziobry oraz czołowych polityków Suwerennej Polski, związanych niegdyś z resortem: Michała Wosia, Marcina Romanowskiego oraz Dariusza Mateckiego.

Miało również dojść do zatrzymania byłych urzędników państwowych zajmujących się Funduszem Sprawiedliwości. A także beneficjentów programu - w tym księdza Michała O. Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, działania ABW prowadzone są pod kątem "przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych".

Prokuratura Krajowa przekazała, że materiał dowodowy w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości zawiera 99 tomów akt. - W toku tego postępowania zachodziła konieczność uzyskania dodatkowego materiału, którego nie można otrzymać inaczej niż w toku przeszukania - powiedział przedstawiciel PK.

Ziobryści bronią swojego funduszu i atakują prokuraturę

Politycy Suwerennej Polski są wzburzeni działaniami śledczych. - Jesteśmy świadkami łamania prawa i standardów jak na Białorusi. Zdegradowana prokurator, i to zasadnie, przez ministra Ziobro, dziś się mści razem z innymi neoprokuratorami. Jest to bezprawne działanie osób, które nie mogły zostać awansowane. Same zaś czynności są bezprawne - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik tej formacji Jacek Ozdoba.

Jak przekonywał, "żadne decyzje podejmowane przez uzurpatorów Bodnara nie mają mocy prawnej". - Funkcjonariusze ABW wtargnęli do domu byłego ministra sprawiedliwości. Nie ma żadnych powodów, by tak robić. I to pod jego nieobecność! Mogli się zwrócić o udostępnienie informacji. Zamiast tego wyłamali drzwi, próbowali wejść oknem, zdemolowali bramę. Zniszczyli mienie w postaci zabezpieczenia domu ministra Ziobry. Wszystkie dokumenty są w ministerstwie, to oczywiste. To jest pokaz bezprawia Bodnara - mówił nam Ozdoba.

Akcja przeprowadzana jest w związku z podejrzeniami o nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. O sprawie wielokrotnie pisaliśmy w Wirtualnej Polsce. Najwyższa Izba Kontroli we wrześniu 2021 roku przedstawiła wyniki po kontroli realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości. W ocenie NIK, środki z Funduszu wydatkowane były w sposób niegospodarny i niecelowy, co miało sprzyjać powstawaniu mechanizmów korupcjogennych. Nieprawidłowości miały dotyczyć ponad 280 mln zł.

Pod koniec stycznia prokurator generalny Adam Bodnar powołał zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej do zbadania prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Kierownikiem zespołu została prok. Marzena Kowalska.

Michał Wróblewski, dziennikarz Wirtualnej Polski