Wejście do budynku zostało zaplombowane. W odróżnieniu od wtorkowego przeszukania nieruchomości w Jeruzalu, czynności w Warszawie są prowadzone w pełni za zamkniętymi drzwiami. Na posesji nie widać funkcjonariuszy ABW .

Po godz. 11 do dziennikarzy na chwilę wyszła żona Zbigniewa Ziobro. Pojawiły się informacje, ze polityk źle się czuje i prawdopodobnie w środę już nie spotka się z mediami.

Przed południem Ziobro jednak wyszedł do dziennikarzy. Oświadczył, że czynności ABW są prowadzone "nie w imię poszukiwania prawdy, a na zamówienie polityczne" .

"Realizacja dzień drugi. Dzisiaj funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontynuują rozpoczęte wczoraj czynności. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych" - czytamy we wpisie .

Drzwi do domu Zbigniewa Ziobry w Warszawie

- Potwierdzam, że w Warszawie trwa przeszukanie kolejnej nieruchomości związanej ze Zbigniewem Ziobrą i Patrycją Kotecką. To kontynuacja działań, do których miało dojść już wczoraj, ale na moją prośbę prokuratura zaczekała na obecność jednego z właścicieli i czynności są prowadzone w sposób cywilizowany. To tylko potwierdza, że również wczoraj czynność służb mogły tak wyglądać - powiedział WP adwokat Maciej Zaborowski, który reprezentuje Ziobrę.