Afera w rządzie. Na Wawrzyka naciskał inny minister?

"GW" wskazuje też na innego bohatera afery wizowej, czyli Jakuba Osajdę. To on miał być pomysłodawcą powołania Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi, które w końcu nie ruszyło. Osajda stracił stanowisko dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością MSZ, gdy na jaw wyszła afera. Był on kandydatem PiS-u do Sejmu z listy kieleckiej, a na przedwyborczych spotkaniach występował ze Zbigniewem Ziobrą.