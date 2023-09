Afera w rządzie. Współpracownik Wawrzyka ma mieć nagrania

Jak informowaliśmy w Wirtualnej Polsce, Edgar K., 25-letni współpracownik Pawła Wawrzyka, usłyszał w kwietniu 2023 roku zarzuty płatnej protekcji i został aresztowany przez sąd w Lublinie. To on miał pomagać w załatwianiu polskich wiz m.in. dla obywateli Indii i naciskał na konsulaty, by wydawały "właściwe" decyzje. Robił to, nie będąc pracownikiem MSZ.