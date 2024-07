Zmarnowane miliony i zarzuty nadużycia władzy dla wiceministra z PiS

- Romańczuk to typowy przedstawiciel pisowskiej władzy, który myślał, że jest nie do ruszenia i może robić, co chce, bo wiecznie będzie bezkarny. Teraz nadchodzi czas, że będzie musiał ponieść odpowiedzialność za swoje czyny. Oczekuję szybkich działań prokuratury i liczę, że Tadeusz Romańczuk odpowie za malwersacje finansowe i decyzje, które podejmował jako wiceminister. Pamiętam, jak przychodził na komisje sejmowe i nas oszukiwał. Musi ponieść jakąś odpowiedzialność, za to, co robił - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską wicemarszałek sejmu Dorota Niedziela.