Afera w KOWR i stołek w Grupie Orlen. Niezwykła kariera Grzegorza Pięty

Najwyższa Izba Kontroli złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Z raportu NIK wynika, że na koniec 2021 r. spółka Eskimos zalegała państwu ze spłatą 48,7 mln zł. Sam KOWR odmówił nam informacji, na jakie straty naraziła go współpraca z Eskimosem. Wiadomo za to, że zarzuty w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie usłyszał ówczesny prezes Eskimosa i sześć innych osób związanych ze spółką. Zarzutów nie usłyszeli urzędnicy i politycy, ale kontrola NIK wykazała, że władze KOWR (w tym Grzegorz Pięta) niewłaściwie zabezpieczyły interesy Ośrodka, a w pięciu przypadkach nierzetelnie weryfikowały wystawiane faktury.