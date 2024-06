Nowe informacje ws. Funduszu Sprawiedliwości. Giertych pokazał nagranie

- W przestrzeni publicznej jeden z najważniejszych urzędników ministerstwa sprawiedliwości ujawnia, że kampania wyborcza do sejmu 2019 roku już była skażona pieniędzmi publicznymi używanymi przez PiS - bo przecież to nie Suwerenna Polska startowała (w wyborach - red), tylko PiS. To oznacza, że subwencja i dotacja Prawa i Sprawiedliwości za ostatnie cztery lata powinna być przynajmniej częściowo zwrócona od budżetu państwa - powiedział Roman Giertych.