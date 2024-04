Naciski w sprawie Giertycha. Byli prokuratorzy zeznają

Jesienią 2019 roku Kaleciński dowiedział się, że spotka się ze Zbigniewem Ziobrą. - Ziobro powiedział coś, co mnie kompletnie zaskoczyło: "doszły mnie słuchy, jakoby chciał pan stawiać zarzuty w sprawie Polnordu, ale kierownictwo Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu pana w tym blokuje". Powiedziałem Ziobrze, że to nieprawda, bo materiał dowodowy nie daje podstaw do stawiania zarzutów, a sprawa wymaga dalszych gruntownych analiz - zeznał Kaleciński.