Kłopoty znanych posłów PiS? Mogą stracić immunitety

- To absolutnie precedensowa sprawa, z jaką nie mieliśmy do czynienia nigdy w ciągu 30 lat wolnego parlamentaryzmu. Nie możemy, nie ma takich procedur w prawie, by ponownie głosować nad wnioskiem immunitetowym, który już raz był rozpatrzony w Sejmie - powiedział Kazimierz Smoliński, przedstawiciel PiS w komisji.