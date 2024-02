Nowe sankcje USA na Rosję. Na liście ponad 500 podmiotów

- Akcja, podjęta we współpracy z innymi krajami, będzie skierowana do rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, a także do przedsiębiorstw w krajach trzecich, które pomagają Rosji w ułatwieniu dostępu do potrzebnych jej towarów - stwierdził Adeyemo. Dodał, że Waszyngton stara się pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za wojnę i śmierć lidera opozycji Aleksieja Nawalnego.