Wałęsa się nie hamował. "PiS jest już pogrzebany"

- Co do Pegasusa, to myślę, że nie podsłuchiwali mnie. Ale przecież nie można tego wykluczyć. Sądzę, że nie było takiej potrzeby. Kaczyński mnie dobrze znał, wiedział, że idę prostą drogą. No chyba, że ci młodsi harcerze, politycy się w to bawił. - dodał.