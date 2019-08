Senator PiS może zepsuć kampanię partii na wsi. 900 wściekłych rolników

Senator PiS i wiceminister rolnictwa Tadeusz Romańczuk stał się bohaterem afery związanej z niegospodarnością w spółdzielni mleczarskiej i wyłudzeniami podatku VAT. Wszczęto już śledztwo. To rzeczywista przyczyna szybkiej dymisji polityka z funkcji wiceministra rolnictwa, a nie "powody prywatne" jak oficjalnie podawało ministerstwo rolnictwa.

Romańczuk bez słowa protestu wrócił do Bielska Podlaskiego. Przed powołaniem na wiceministra kierował tamtejszą spółdzielnią mleczarską Bielmlek. Jak dowiaduje się WP, w dymisji chodziło o szybkie schowanie tego polityka. Obciąża go afera mogąca zepsuć plan partii, która w wyborach parlamentarnych 2019 liczy na poparcie rolników.

Powrót i tak nie był miły. Kiedy senator Romańczuk zjawił się w firmie, czekało na niego kilkuset rolników domagających się zapłaty za dostarczone w ostatnich miesiącach mleko. Według nieoficjalnych informacji spółdzielnia ma około 150 mln długów i stoi na krawędzi upadku. Do sprawy włączyła się prokuratura, która bada szereg nieprawidłowości, w tym niegospodarność i wyłudzenia podatku VAT.

- Jeszcze w czerwcu jako wiceminister obiecywał, że załatwi podwyżkę cen skupu mleka. Pokazywał najnowsze inwestycje spółdzielni. Teraz wygląda na to, że zagrożonych upadkiem jest 900 dostawców - wścieka się na prezesa jeden z rolników, członek spółdzielni. Obawia się, że jeśli spółdzielnia zbankrutuje, to koszty spadną na rolników będących jej udziałowcami. - Byliśmy dojeni jak to nasze bydło. Pieniędzy nie ma - zarzuca.