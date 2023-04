"Zarobiły duże firmy, stracili mali ludzie". Fala komentarzy po materiale WP

Duże niezadowolenie na wsi. Polscy rolnicy mają poważny problem z powodu importu ukraińskiego zboża do naszego kraju. To miało u nas być tylko na chwilę i trafiać do portów, by stamtąd zostać przetransportowane do bardziej potrzebujących państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Zamiast tego zostało, znacząco obniżając ceny w skupach.