Rolnicy zablokowali wjazd na posesję posła Kuchcińskiego

- Obecny poziom kontroli jest fikcją. Obecnie nie ma kontroli. Rząd nie wie, co jest wwożone, nie kontroluje tego, nie wie, co Polacy potem dostają na stół – oskarżał Winnicki - Rząd nie zrealizował w żadnym stopniu tego, żeby zboża ukraińskie było transportowane do portów i wywożone tam, gdzie jest jego docelowe miejsce, gdzie powinno trafić. Bo jest produkowane teoretycznie na rynki afrykańskie na przykład i w inne miejsca świata. Tak, tam to zboże powinno trafić – podkreślił.