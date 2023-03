Rolnicy szukają byłego działacza PiS u jego teściowej i matki. "Zostanie zapamiętane w kampanii"

- Może niech Prawo i Sprawiedliwość nakłoni go do spłaty zobowiązań, bo to był ich człowiek. Taka afera odbije się na ich notowaniach w roku wyborczym. Będzie to zapamiętane - komentuje w rozmowie z WP pan Paweł, rolnik z gminy Siemień (woj. lubelskie). Czuje się oszukany, złożył doniesienie do prokuratury.