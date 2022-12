Radny PiS palił marihuanę w toalecie starostwa. Teraz przeprasza

Nie są to jedyne problemy radnego. Zaraz po zatrzymaniu przez policję władze urzędu zawiesiły Krzysztofa Ż. w prawach wykonywania obowiązków służbowych, a także wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Ostatecznie jednak nie zdecydowano się go zwolnić - przynajmniej do czasu zapadnięcia sądowego wyroku w jego sprawie.