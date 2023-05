"Zamiast zjeść Hołownię, nakarmili Mentzena". Adrian Zandberg dla WP

Rząd tego nie widzi?





Trzeba bardzo mocno zamykać oczy, żeby nie dostrzec, że duże firmy wykorzystują sytuację, zarabiają na inflacji. A rząd udaje, że problemu nie ma. Stoi z założonymi rękami i czeka, aż ceny same spadną. A one same nie spadną. Pośrednicy, wielcy producenci podnoszą ceny także wtedy, gdy nie muszą. Bo mogą. A rząd nawet europodatku od nadmiarowych zysków boi się przegłosować.





Wiele firm nie podnosi pensji - wbrew temu, co głoszą dane GUS-u. Zyski konsumuje zarząd, firma chwali się rekordowymi wynikami, a pracownicy nie mają z tego nic. Szkopuł w tym, że to firmy prywatne, więc co niby miałby zrobić z tym rząd?





O nie, nie ma tak łatwo! To rząd ustala reguły, według których działa rynek. I to rząd ma dbać o realną, a nie pozorowaną konkurencję. Oczywiście są różne branże, nie we wszystkich to tak wygląda. Trzeba to uczciwie powiedzieć. Ale w wielu zasady dyktują dziś oligopole. I tak, sporo firm z jednej strony maksymalizuje zyski, a z drugiej mówi pracownikom, że nie ma pieniędzy na podniesienie pensji. To nie jest fair.





Co powinien zrobić rząd? Ułatwić pracownikom organizowanie się, negocjowanie podwyżek. W Polsce większość pracowników nie jest zrzeszona w związkach zawodowych. Kiedy przychodzi gorszy czas, płacą cenę za to, że są niezorganizowani. Bo pracownicy są silni wtedy, gdy mogą zbiorowo negocjować swoje warunki pracy. Gdy pracownik zostaje sam, można go łatwo rozegrać.