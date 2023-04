Pokazał dwie kostki masła. "Robią ludzi w..."

- Wyglądają tak samo. Na półce są praktycznie nie do odróżnienia. Ale coś je jednak różni, bo ta pierwsza waży 200 gramów a druga już tylko 170. To jest kolejny trik, którego korporacje używają, aby wycisnąć więcej pieniędzy z waszych kieszeni. Nazywają to bardzo ładnie: "downsizing". Ja nazwałbym to prościej: robieniem ludzi w... - powiedział Adrian Zandberg i na tym zakończył nagranie.