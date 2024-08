Zablokowany awans Morawieckiego? Nieoficjalnie: Kaczyński podjął zaskakującą decyzję

Wedle naszych informacji o to, by to Morawiecki stanął na czele rady, która skupiałaby starszych polityków PiS, zabiegał były wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Temat pojawił się na jednym z posiedzeń Prezydium Komitetu Politycznego PiS. Kaczyński miał się jednak na to nie zgodzić, samemu chcąc stanąć na czele rady.