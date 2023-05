"Wyprodukowanie show". Ujawnia, jak wyglądają kulisy koronacji

- Chodzi tu trochę o wyprodukowanie show. To przemysł chwały, który służy pokazaniu, że monarchia jest z ludem. Mamy tu fabrykację wizerunku monarchii. Król musi być obecny. To się zaczęło, gdy wymyślono tanie ryciny z wizerunkiem Ludwika XIV, które każdy miał mieć w domu. To tak, jak z wizytą Williama i Kate w pubie. Rozmawiałem ze znajomym, który sprzedawał sery podczas wizyty króla Karola w Berlinie i pytałem go o przygotowania. To wyjście do pubu przygotowywano przez trzy miesiące - podkreślił gość WP.