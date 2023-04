Koronacja, na którą będzie patrzył cały świat. Król Karol boi się wpadki

Jeden dzień nie wystarczy

Dzień po koronacji w lokalnych społecznościach na terenie całego królestwa odbędą się obiady koronacyjne i imprezy uliczne. Inicjatywa ma na celu promowanie ducha wspólnoty i zbliżenie do siebie mieszkańców Wysp. Król i królowa wybrali nawet oficjalne danie koronacyjne. Będzie to quiche z nadzieniem ze szpinaku, bobu i estragonu. Na kanale rodziny królewskiej w serwisie YouTube pojawiło się wideo pokazujące, jak przygotować to danie wywodzące się z kuchni francuskiej.